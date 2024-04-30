Ehliyet artık daha zor kurallar çerçevesinde vatandaşlara veriliyor. Trafik uygunsuz hareketleri, kaza yapma potansiyeli yüksek insanlar artık eskisi gibi kolay bir şekilde ehliyet alamıyor.

Türkiye dışında başka ülkelerde bir takım uygulamalarla trafikteki sorunlar azaltılmaya çalışılıyor. Bir ülkede ise yeni ehliyet alanlara uygulanan kurallar esnetildi.

Belçika'da Ocak 2019'dan beri uygulanan zorunlu B ehliyeti sonrası Geri Dönüş Eğitimi'nde yapılan düzenlemelerle, yeni ehliyet alan kişilere kolaylık sağlanması kararı alındı. Bu değişiklikler, yol güvenliğini artırmayı ve kaza istatistiklerini düşürmeyi amaçlıyor.

Mevcut sistemde, yeni ehliyet alan sürücülerin 6 ila 9 ay içinde zorunlu 4 saatlik bir eğitime katılması gerekiyordu. Ancak hükümet, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu kurallarda esneme kararı aldı. Özel durumları olan kişilerin eğitimlerini erteleyebileceği yeni düzenlemeler yapılacak.

TÜRKİYE’DE EHLİYET ALMA SÜRECİ

Türkiye'de ehliyet alma süreci, başvurudan itibaren 45 gün içinde tamamlanıyor. Teorik ders alma süresi 15 gün olarak belirlenirken, teorik derslerin tamamlanmasının ardından adaylar bir ay boyunca direksiyon eğitimine katılıyorlar. Kursun tamamlanmasının ardından sınavlarda başarılı olan adaylar, evrak teslim sürecine geçiyorlar. Haber Merkezi