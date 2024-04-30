Bebek sahibi annelerin ve babaların ortak derdi mama ve bez fiyatları, son enflasyon rakamlarına göre tavana yükseldi. Kira fiyatları, gıda fiyatları, faturalar derken şimdi de bebek bezleri ve mamalar çığırından çıktı.

Bebek bezleri, büyük ölçüde zamlanmaya başladı. Yıl 2021 iken 93’lü bebek bezleri 180 liraya satılırken, şimdilerde 82’li bebek bezleri 195 liradan satılıyor. Öte yandan 100’lü bebek bezlerindeki fiyat artışları şoke ediyor. Sleepy extra 100 adet bebek bezi fiyatı 479 TL olarak raflarda yerini alıyor.

Bebek sahibi olmak, günümüz ekonomisinde gitgide zorlaşıyor. Temel ihtiyaç maddesi olan bez ve mamaların fiyatları, enflasyonun da etkisiyle son bir yılda rekor bir artış gösterdi. Artan fiyatlar, birçok aileyi zor durumda bırakırken, bazı marketlerde mamalar kilitli kutularda satılmaya başlandı.

Bebeği olan aileler için temel ihtiyaç maddesi olan bez ve mamalar, enflasyonun yükselişiyle birlikte son bir yılda fahiş fiyat artışlarına maruz kaldı. Fiyatlardaki bu artış, birçok aileyi zor duruma sokarken, bazı marketlerde mamaların kilitli kutularda satılması da tepkilere yol açtı. Peki, şu anda bez ve mamalar ne kadar? İşte güncel bebek bezi ve mama fiyatları…

İşte bazı bebek bezlerinin fiyatı:

Sleepy Natural Junıor külot bez 24 adet: 79.25 TL

Sleepy Natural Jumbo maxi 27 adet: 122 TL

Sleepy Natural bebek bezi 68 adet: 159.50 TL

Sleepy Natural maxı bebek bezi 82 adet: 195 TL

Sleepy extra bebek bezi 100 adet: 479 TL

Sleepy bio naturel newborn bebek bezi 150 adet: 459 TL

Önlem botanica midi 82 adet: 340 TL

Önlem botanica maxi 100 adet: 316.90 TL

Goon friend külot bez 6 beden 60 adet: 250 TL

Evy baby midi bebek bezi 30 adet: 123,65 TL

Evy baby bebek midi bebek bezi 120 adet: 375 TL

Evy baby bebek bezi xl 39 adet: 140 TL

Babyone junior bebek bezi 22 adet: 75 TL

Babyone maxi bebek bezi 76 adet: 154 TL

Prima prem care xl 35 adet: 285 TL

Prima pampers harmonie bebek bezi 3 beden 22 adet: 296 TL

Prima yenidoğan bebek bezi 34 adet: 315 TL

Prima yenidoğan bebek bezi 44 adet: 344,45 TL

Prima junior bebek bezi 62 adet: 415 TL

Molfix yenidoğan bebek bezi 120 adet: 293,65 TL

Molfix jumbo bebek bezi 24 adet: 120 TL

Molfix bebek bezi xl 62 adet: 379 TL

Molfix külot bez 56 adet: 245 TL

Soffio pure touch mini bebek bezi 42 adet: 99 TL

Baby turco xl bebek bezi 46 adet: 199 TL

Jenny&Willy yenidoğan bebek bezi 40 adet: 69,50 TL

Jenny&Willy bebek bezi 3 numara 60 adet: 125 TL

Agu baby maxi bebek bezi 32 adet: 78,50 TL

Agu baby maxi bebek bezi 100 adet: 219 TL

Pure baby organik pamuklu junior bebek bezi 152 adet: 390 TL

Bebek mamalarının fiyatları da aldı başını gitti. Ebeveynler kara kara düşünmeye başladı. İşte bazı mamaların raf fiyatları:

Aptamil 1 bebek sütü 0-6 ay 400 gr: 347,90 TL

Aptamil 2 biberon maması 250 gr: 199,90 TL

Aptamil 2 bebek maması 800 gr: 499 TL

Aptamil 2 bebek sütü 6-9 ay 1200 gr: 625,65 TL

Aptamil 3 bebek sütü 9-12 ay 1200 gr: 625,30 TL

Aptamil 4 çocuk devam sütü 1 yaş 1200 gr: 596,20 TL

Aptamil 5 çocuk devam sütü 2 yaş 350 gr: 201,55 TL

Bebelac 1 bebek sütü 0-6 ay 400 gr: 153,90 TL

Bebelac 2 devam sütü 6-9 ay 400 gr: 184,90 TL

Bebelac 2 devam sütü 6-9 ay 800 gr: 350 TL

Bebelac 3 devam sütü 9-12 ay 800 gr: 316 TL

Bebelac 4 devam sütü +1 yaş 800 gr: 340 TL

Bebelac kavanoz bebek maması 125 gr: 26,50 TL

Bebelac biberon maması 400 gr: 219,90 TL

Arı gece sütlü vitaminli pirinç unu 200 gr: 52,15 TL

Arı 7 tahıllı pirinç unu 200 gr: 52,15 TL

Hero irmikli bebek maması 400 gr: 119 TL

SMA comfort 1 bebek sütü 0-6 ay 400 gr: 375 TL

SMA optipro 1 probiyotik devam sütü 0-6 ay 1000 gr: 523,90 TL

SMA optipro 2 probiyotik devam sütü 6-12 ay 900 gr: 490 TL

SMA optipro 3 probiyotik devam sütü 1-3 yaş 900 gr: 480 TL

Hipp 1 organik compiotic bebek sütü 350 gr: 354,75 TL

Hipp 2 organik compiotic bebek sütü 350 gr: 374,80 TL

Hipp 3 organik compiotic bebek sütü 350 gr: 350 TL

Humana 1 bebek sütü 800 gr: 389 TL

Evolvia NutriPRO plus 1000 gr: 574 TL

Hünnap keçi sütlü bebe büsküvisi 200 gr: 42 TL

Hünnap keçi sütlü bebe büsküvisi 400 gr: 70 TL

Ülker bebe büsküvisi 172 gr: 21,50 TL

Ülker bebe büsküvisi 1000 gr: 79 TL

Eti cicibebe bebe büsküvisi 172 gr: 25 TL

Eti cicibebe bebe büsküvisi 1000 gr: 105 TL