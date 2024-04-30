Ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ'den heyecanlandıran bir haber geldi. Kurum, 400 bin lira faizsiz kredi desteği sağlayacağını duyurdu.

TOKİ ve SGK iş birliği ile hayata geçirilen faizsiz konut kredisi desteği, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük bir umut ışığı oldu. Bu sayede ev sahibi olma hayalleri artık daha kolay erişilebilir hale geldi.

Ancak TOKİ'den faizsiz konut kredisi alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Başvuruların başladığı tarih ise resmi kanallar aracılığıyla en kısa sürede duyurulmaya başlandı.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için faizsiz konut kredisi, yüksek faiz oranları ve artan ev fiyatları karşısında önemli bir alternatif oluşturuyor.

Yükselen konut fiyatları ve faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir engel teşkil ediyor.

Bu zorluğa karşı uygun çözümler arayan vatandaşlar, düşük faizli veya faizsiz konut kredisi gibi imkanları değerlendiriyor.

SGK ve TOKİ'nin iş birliği ile sunulan faizsiz konut kredisi fırsatı, bu alanda önemli bir adım olarak görülüyor. Program kapsamında, kamu bankası Ziraat Bankası aracılığıyla vatandaşlara faizsiz konut kredisi desteği sağlanıyor.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ DESTEĞİ

TOKİ ve SGK işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, belirlenen projelerde 400 bin liraya kadar faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor.

Bu sayede, özellikle düşük gelirli ve ilk defa ev alacak vatandaşlar, yüksek faiz oranlarından kaçınarak daha uygun şartlarda ev sahibi olabilecek.

Vatandaşlar için sunulan 400 bin lira faizsiz konut kredisi desteği için detaylar henüz belirlenmedi.

Ancak gelir durumu ve minimum 1 yıl aynı projede ikamet etme gibi kriterlerin önemli olduğu belirtiliyor. Detayların ilerleyen süreçlerde açıklanacağı duyuruldu.