Kazankaya Kanyonu, muazzam doğal güzellikleriyle biliniyor ve şimdi "Turizm Rotası Projesi" ile bu kanyonun turizme kazandırılması hedefleniyor. Proje, bölgenin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlarken, ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliğiyle desteklenecek.

Projenin kapsamında Kazankaya Kanyonu'na çeşitli yenilikler getirilecek. Yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde engeller, kamp alanları, rafting bölgeleri, açık seyir alanları ve özellikle dikkat çeken camlı seyir terası gibi özelliklerle kanyon turistik bir cazibe merkezi haline gelecek. Projenin tamamlanmasıyla, bu camlı seyir terasından Yozgat'ın eşsiz manzarası izlenebilecek.

Yozgatlılar ve ziyaretçiler, özel cam teras sayesinde Çorum ve Kazankaya manzarasının keyfini çıkarabilecekler. Projenin ihale tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, tamamlandığında bölgenin yeni turistik mekanı olması bekleniyor. Proje, Yozgat turizmine önemli bir katkı sağlarken, aynı zamanda Yozgat'ı doğa turizminin merkezi haline getirme potansiyelini taşıyor.

Proje hakkında bilgi veren yetkililere göre, proje Aydıncık ilçesi Kazankaya köyündeki kanyonun ekoturizm potansiyelini geliştirmeyi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değeri oluşturmayı ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor. İki aşamada gerçekleştirilecek projede, 1,85 km uzunluğunda, 240 metreyi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu içeren bir yürüyüş rotası oluşturulacak.

Kazankaya Kanyonu'nun bu proje ile Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkması ve Yozgat turizminde yeni bir dönem başlaması bekleniyor.

PROJE KANYONUN GÜZELLİĞİNİ TAÇLANDIRACAK

Kazankaya Kanyonu’na proje yapılması için önceden imzalar atılmıştı. Kazankaya Kanyonu Projesi tamamlandığında ise doğal alan vatandaşlara ve turizme kazandırılacak.

Kazankaya’nın güzelliğini taçlandıracak proje ise şu şekilde, “Projemizin konusu Yozgat ili Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde bulunan kanyonun Eko turizm olarak potansiyelinin geliştirilmesi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değeri oluşturulması ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütmektir. İlçenin doğa zenginliği konusunda potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtımı eksikliği giderilmesi ve turizm imkânlarından ekonomik olarak faydalanılabilmesi amacıyla ‘Kazankaya Kanyonu Projesi’ hazırlanmıştır. Proje 2 etap şeklinde uygulanacak olup, toplam proje kapsamında 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere 1,85 km yürüyüş rotası oluşturulacaktır.”

POTANSİYEL ORTAYA ÇIKARILACAK!

Proje hakkında, “1 adet çelik konstrüksiyon seyir terası, 2 adet çelik konstrüksiyon ahşap döşeme köprü, 1 adet taş köprü, 2 farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılacaktır. İlk girişte kemerli taş köprü ve devamında sağ tarafta havadan kayalıklara montaj edilerek yaklaşık toplamda 240 metre çelik platform yürüyüş yolu ve çelik konstrüksiyon köprü yapılacaktır. Sonrasında derenin sol tarafına geçilerek oradan yaklaşık 300 metre patika yol devam edecektir. Akabinde yaklaşık 300 metre çelik platform yürüyüş yolundan sonra tepeye yine çelik konstrüksiyon üzerine tek katlı seyir terası yapılacaktır. Çelik konstrüksiyon köprüden karşı tarafa patikaya atladıktan sonra yol ikiye ayrılacak sağ tarafta bir düzlük alanda ilk kamp alanı, yine çelik konstrüksiyon köprü ile ilerde dereden karşı tarafa ikinci kamp alanı yapılacaktır. Projenin yapılacağı kanyonun uzunluğu 10 kilometredir. Güneyinde bin 363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir” denildi.

Kazankaya Kanyonu hakkında ise, “Kazankaya Kasabası, Yozgat Aydıncık İlçesi'ne bağlı, Çekerek Alaca yolunun 4 kilometre kuzeybatısında, Aydıncık İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta ilçenin kuzeyinde yer alan bir kasabadır. Kazankaya Kasabası'nın önemini artıran en büyük doğal harika, Kazankaya Kanyonu ve bu alandaki tarihi yerleşim izleridir. Girişi Kazankaya Kasabası'nda başlayan kanyonun uzunluğu 10 kilometredir. Güneyinde 1363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Kanyon içerisinden, Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin her iki yanında yükselen kayalar üzerinde duvar kalıntıları, hatıl oyuklar ve merdiven basamakları, tanrıça Kybele (Kibele)kabartması (bereket ve bolluğun simgesi) görülmektedir. Bir niş içerisinde, kabartma şeklinde yapılmış olan devasa boyuttaki (boyu 3.16 metre) tanrıça Kybele (Kibele) kabartması, Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalar üzerinde yükselen kaleye doğru bakmaktadır. Kasabanın güneydoğusunda tabanı kayalık olan ve güneybatısından akan ırmağa sarp kayalar halinde inen tepenin adı Sarıbaba’dır. Söz konusu tepe ve kayalıklar üzerinde MÖ olduğu düşünülen yerleşim izleri bulunmaktadır. Kasabanın doğusunda yer alan Karagözlük Tepe denilen alanın güneyinde sırtlar halinde inen tarlalar vardır. Burası Güllük olarak adlandırılmaktadır. Güllük’te araştırmacılar tarafından Hitit Mezarlığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.