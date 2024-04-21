Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi Çocuk Sanat Merkezini tekrar açacaklarını duyurdu.

Yozgat Belediyesi tarafından restore edilen ve bahçe düzenlemesi yapılan tarihi Mehmet Ağa Konağı, Çocuk Sanat Merkezi olarak 23 Nisan 2018’de çocukların hizmetine sunuldu.

İstanbulluoğlu Mahallesi'nde bulunan konağı, Çocuk Sanat Merkezi olarak 23 Nisan 2018’de çocuklara hediye ettiklerini hatırlatan Başkan Kazım Arslan, daha sonra merkezin kapatıldığını söyledi. 23 Nisan 2024’te Çocuk Sanat Merkezini tekrar açacaklarını bildiren Başkan Arslan, çocukların güzel şeylere layık olduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Arslan, “23 Nisan 2018’de açmış ve çocuklarımıza hediye etmiştik. Kapatıldı, şimdi 23 Nisan 2024’te yeniden açıyoruz. Açılışımıza hemşehrilerimizi davet ediyorum. Çocuklarımız güzel şeylere layık!” dedi.