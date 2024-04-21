UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan “çiğdem aşı” geleneği Yozgat’a komşu Çorum’da yüzyıllardır yaşatılmaya devam ediyor.

Kültürel miraslarımızdan olan “Çiğdem aşı” ve çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Valilik ve Çorum Belediyesince şenlik düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı’ndaki “Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, çocuklar tarafından oynanan seksek, dalya, okkel, ip atlama, aşık, karış, topaç çevirme, çember çevirme, birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını seyreden Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, yapılan çiğdem aşını çocuklarla ile birlikte yedi.

Çiğdem aşı geleneğinin ve çocuk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Şölen havasında geçen etkinlikte çocuklar okkelden, yakar topa, ip atlamadan misket oyununa kadar 20 farklı çocuk oyununu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Bizim büyük bir medeniyet ve millet olduğunuzu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Türk milleti tarihin gördüğü en büyük millet. Çünkü bizim geleceğimiz geçmişimize bağlı. Bizim geleceğimizin aydınlık olması medeniyet kodlarımızda değerlerimize yatanlara bağlı. Bu anlamda geçmişimizin, kültürel olarak medeniyetimizin yeniden ihyası bir restorasyon kadar benim için kıymetli. Bir tarihi meydan projesi neyse bizim için bir arastanın restorasyonu bizim için ne kadar kıymetli ise kalenin restorasyonu bir kültür projesi bizim için ne kadar değerli ise çiğdem aşı ve geleneksel çocuk oyunları şenliği ile o kadar önemli. Gençlerimiz köklü geçmişlerini bilsin istiyoruz. Gençlerimiz merhamet şefkat medeniyetimizin kodlarına sahip çıksın istiyoruz. Gençlerimizin bir ayağının geçmişte olmasını diğer ayağıyla bilimde teknolojide fende sanatta kültürde harikalar oluştursunlar” dedi.

Vali Zülkif Dağlı da, tarihi kimliğimizin yanı sıra unutulmaya ve terk edilmeye yönelen kültürel değerlerimizi yaşatmak ve oraya çıkarmanın önemli olduğunu söyledi.

Günümüzdeki teknolojik yenilikler, sosyal hayattaki yeni trendler genç kuşakların farklı alanlara evrilmesine neden olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, “Bugünkü yaptığımız faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Geleneklerimizi yaşatma, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla buradayız” diye konuştu.

Çorum’un köklü geleneği olan çiğdem aşının baharın müjdecisi olduğunu hatırlatan Vali Dağlı, “Amacımız çocuklarımıza bunu öğretmek. Çiğdem çiçeği bu manada sadece bir bitki değil aynı zamanda umudun, yeniden doğuşun simgesi. Çiğdem aşı sadece bir yemek hazırlama süreci değil. Aynı zamanda birlikte olmak, paylaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, çocukların geleneksel oyunlarını izleyerek hem bilgi aldı, hem de onlara eşlik etti.

Vali Dağlı, bu güzel geleneğini yaşatmak adına büyük emek sarf eden yaşayan insan hazinemiz metal sanatçısı Hasan Tuluk'a ve emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.