Diyanet İşleri Başkanlığı, Yozgat dahil 81 ilde 2024 Yılında Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara vize uyarısında bulundu.

Hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının işlemlerine başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen organizasyon kapsamında Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara vize uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; hacı adaylarının SAUDİ VİSA BİO uygulaması üzerinden vize başvuru işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılması zorunlu tutulan vize başvuru işlemlerinin mobil uygulama üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Tüm hacı adaylarının öncelikle Saudi Visa Bio mobil aplikasyonu üzerinden aktif mail adresini girerek aktivasyon işlemini tamamladıktan sonra pasaport resmi, yüz ve parmak izlerini içeren biyometrik verilerini sisteme yüklemesi gerekecek.