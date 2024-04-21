Kadışehri Kaymakamlığı'nda oluşturulan Deprem Koordinasyon Merkezi'nde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıya Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, AFAD Genel Müdürleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Hasar tespit çalışmaları, vatandaşlardan gelen müracaatlar gibi konuların görüşüldüğü toplantı ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Kadışehri Kaymakamlığı'nda oluşturulan Deprem Koordinasyon Merkezi'nde Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, AFAD Genel Müdürleri ve ilgili kurum müdürleri ile durum değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda hasar tespit çalışmaları, vatandaşlarımızdan gelen müracaatlar gibi konular görüşüldü” ifadelerine yer verildi.