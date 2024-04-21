Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yozgat ÇEDAŞ İl Müdürü Özgür Alparslan'ı makamında ziyaret ederek 2024 yılı yatırım programı kapsamında ilçede yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Erzurum, Ayanoğlu mahalleleri ve diğer bölgelerde bulunan elektrik direklerinin yer altına alınması, şebekenin güçlendirilmesi ve Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ bulvarı ile 100. Yıl mahallesi güzergahında bulunan aydınlatma direklerinin yenilenmesi konusu ele alındı.

Başkan Arslan, bu yatırımın hayata geçirilmesi ile birlikte, Yerköy'ün elektrik şebekesinin daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması, ayrıca arıza riskinin de azalması hedeflendiğini söyledi.

Yerköy Belediye Başkanı Av. Fatih Arslan, ÇEDAŞ'ın yatırım taleplerine her zaman açık olduklarını ve bu yatırımın da en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.