Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Aile Eğitim Programı Eğitimcisi Sosyolog Merve Er ile Öğretmen Elif Şahiner tarafından Müftülük Kursiyerlerine (Umre Cami, Şeyhzade Cami) yönelik Tütün Bağımlılığı ve Telefon Bağımlılığı konulu seminer düzenlendi.

Er tarafından düzenlenen seminerde katılımcılara “bağımlılığın ne olduğu, bağımlılığın belirtileri, bağımlılığın bireyin kendisine ve çevresine zararları, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri” konuları hakkında bilgi verildi.

Öğretmen Elif Şahiner, yaptığı konuşmada, “Sigaranın, dünyada en yaygın kullanılan ve en fazla zarar veren bağımlılık yapıcı madde bulunuyor. 4 binden fazla kimyasal madde içeren ve nefes yoluyla çekilerek tüketilen bir tütün ürünü olduğunu, sigara kısa süreli olarak kan basıncını artırmakta, iştahsızlığa sebep olmakta, ağızda kötü koku ortaya çıkmakta, diş çürümesine sebep olmakta, beyindeki kan akışının yavaşlamasına, baş dönmesine neden olmaktadır. Uzun süreli etkilerine baktığınızda ise; sık sık nefessiz kalmak ve öksürmek, dişlerde sarı ya da siyah lekelerin oluşması, kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riski, saçlarda kötü koku ve dökülme, tırnaklarda sararmaya neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda sigaradan dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi ölüyor, yani günde ortalama 22 bin kişi sigaranın tetiklediği hastalıklar solunumla ilgili enfeksiyonlar, kronik bronşit, zatürre, kalp krizi ve kalple ilgili rahatsızlıklar, damar rahatsızlıkları, kronik baş ağrıları, mide ülseri ve astım rahatsızlığı ile karşılaşıyor” diye konuştu.

Sosyolog Merve Er ise, “Teknoloji bağımlısı bireylerdeki belirtileri şu şekilde sıraladı; birey ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam eder, bağımlı olduğu şeyle(telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri) gittikçe daha çok vakit geçirmek ister, teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa aksi, asabi ve öfkeli olur, yüz yüze görüşmek yerine telefonla iletişimi tercih eder, bilgisayarda, tablette ve telefonda oyun oynarken ya da internette vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsa ve oyunu bırakamıyorsa bu bir uyarı işareti olabilir. Teknoloji bağımlılığı meraktan, bağımlı arkadaş çevresinden, dışlanma korkusundan, aşırı derece içe kapanıklıktan, can sıkıntısından, hedefsizlikten, ben bağımlı olamam düşüncesinden oluşmaktadır. Bağımlı bireyler temel ihtiyaçlarını bile ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araç başında geçirmektedirler. Teknoloji bağımlısı bireyler giderek yalnızlaşmakta ve yüz yüze iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Teknoloji bağımlılığının psikolojik zararları; sürekli kendini depresyonda hissetme, yaptığı ya da telefon sebebiyle yapamadığı işler için suçluluk duyma, öfke ya da yoksunluk belirtileri gösterme, gerçek hayata karışmaktan korkmaktır. Teknoloji bağımlılığının fiziksel zararları; telefonun sık kullanıldığı el ve parmaklarda rahatsızlık hissi, Karpal Tünel Sendromuna varan eklem rahatsızlıkları, uyku ve beslenme düzeninde meydana gelen düzensizlikler, boyunda, belde ve sırtta meydana gelen ağrılar, gözde kuruluk ve benzeri göz problemleridir” ifadelerini kullandı.