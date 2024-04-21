Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayıralan ve Çandır’da aranan şahsa ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda, Çayıralan’da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken Çandır’da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 19 Nisan 2024 tarihinde, ‘Kasten Yaralama’ suçundan ‘7 ay 15 gün’ hapis cezası bulunan 1 şahıs yalanarak gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Çandır ilçe emniyet amirliği ekipleri tarafından 18 Nisan 2024 tarihinde şüpheli bir kişinin evinde ikametinde yapılan aramalarda 1 kilogram 269 gram esrar geçirilmiş olup, şüpheli 1 kişi hakkında TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticaret ve TCK 191 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında gerekli yasal işlem başlatıldı” diye konuştu.