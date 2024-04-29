KEDEV Başkanı Şengül Akçar, Sultan Pınar ve Sanem Erdil, kooperatifi ziyaret ederek yerinde incelemede bulundu.

Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifinde çalışmaları yerinde görerek bilgi alan KEDEV Başkanı Şengül Akçar, iş geliştirmede kooperatifin yanında olduklarını bildirdi.

Yozgat ametist ve doğal taşları işleyen Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifinin her yerden dikkat çektiğini belirten Kooperatif Başkanı Nimet Türker, “Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, kooperatifimizin çalışmalarını yerinde görmek, işbirlikleri geliştirmek için Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifimizi ziyarette bulundu” dedi.

“KOOPERATİFİMİZ İÇİN MUTLULUK VERİCİ”

Başkan Nimet Türker açıklamasının devamında, “Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifimizin ametist ve doğal taşlarla işlediğimiz ürünler ve çalışmaları her zaman olduğu gibi dikkat çekiyor. Bu kapsamda KEDEV’in İç Anadolu Bölgesinde kooperatifimizi uygun görülerek ziyaret edilmesi ve iş geliştirmede kooperatifimizin yanında olduklarını bilmek kooperatifimiz için mutluluk verici.

KEDEV Başkanı Şengül Akçar, Sultan Pınar ve Sanem Erdil, kooperatifimizi ziyaret ettiler. Taş işleme atölyemizdeki çalışmaları yerinde inceleyen KEDEV üyelerine bu güzel ziyaretleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.