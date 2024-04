Yozgat’ın meydanında yer alan ve 1908 yılında Tevfik Zade Ahmet Bey’in belediye başkanlığı zamanında yaptırılan Tarihi Saat Kulesi, artık her saat başı iki defa olacak şekilde çalacak.

116 yıldır Yozgat’ta bulunan ve bakımsızlıktan dolayı 3 yıldır çalmayan şehrin sembolü Saat Kulesi’nin gerekli bakımları Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın verdiği talimatla yeniden canlandı.

Verilen talimat sonrasında belediye tarafından 50 yıldır Yozgat’ta esnaflık yapan Katlan Elektronik sahibi Sinan Katlan’a görev verildi.

“BUNDAN SONRA HEP ÇALACAK”

Sinan Katlan, görevlendirme sonrasında yapılan çalışmaları anlattı. Katlan, “Saat Kulesi bakımsızlıktan dolayı yaklaşık 3 yıldır çalmıyordu. Belediye Başkanı Kazım Arslan bakımının yapılmasını talep etti ve biz de bakımını yaptırdık. Haftada bir kere muhakkak yağlanması ve kurulması gerekiyor. Bu konuyla da ben ilgileneceğim. İnşallah bundan sonra hep çalacak” şeklinde konuştu.

“HER SAAT BAŞI 2 DEFA ÇALAR”

Saat Kulesinin her hafta bakımının yapılacağının altını çizen Katlan, “3 yıldır ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı çalmayan Saat Kulesinin her hafta bakımı yapılacak. Her saat başı 2 defa çalar. Bu ispatlı çalım demektir. Yani bir tam 12.00’da çalarken bir de 12’yi bir geçe çalar. Buçuklarda da bir defa çalar” ifadelerini kullandı.

“4 CEPHEYE BAKAN 4 SAAT BULUNUR”

Kulenin 7 kat ve bir ahşap kubbe çatıdan oluştuğunu aktaran Katlan, çanın üst katına dört cepheye de bakan 4 adet saatin bulunduğunu söyledi.

Kulenin, saatin asıldığı petek altında çıkmalı tek balkona sahip olacak stilde tasarlandığını bildiren Katlan, ayrıca balkonun gövde dışına doğru genişlediğini ve oldukça süslü ayak, korkuluk ile parmaklıklara sahip olduğunu dile getirdi.

“HER KATTA KEMERLİ PENCERE BULUNUR”

“Cephesi açısından bütüncül balkonlu saat kulesi sınıflandırmasına girmektedir. Kulenin balkonunu her cepheye hakim olunacak şekilde tasarlanmıştır” diyen Katlan, “Kuleye giriş kuzey cepheden yuvarlak kemerli bir kapıdan sağlanmakta olup, yukarıya zikzak şeklindeki ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Şerefeli bölümün altında ise, üç kademe aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli birer pencere bulunmaktadır” dedi.

“YANGIN GÖZLEMEK İÇİN KULLANILIYORDU”

Kulenin giriş katının ilk dönemlerde muvakkithane olarak, kulenin kendisinin ise yangın gözlemek amacıyla kullanıldığını söyleyen Katlan, kuledeki saatlerin üzerinde Fransız imâlatçısı Nores Jura ve L.D. Odobey Cadet'in isminin yazılı olduğunu aktardı.

“ÇANLAR ŞEHRİN HER TARAFINDAN DUYULACAK ŞEKİLDEDİR”

Saat çanının ise yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Katlan, “Yozgat Saat Kulesi Tevfik Zade Ahmet Bey’in belediye başkanlığı zamanında Şakir Usta adındaki bir ustaya yaptırılmıştır. Yozgat şehir merkezindeki bu heybetli ve asırlık kule zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi kattır. Sarı köfedeki kesme taşlarla inşa edilmiştir. Çanların bulunduğu kattan itibaren üstteki ilk kattaki her cepheye ayrı yerleştirilmiş 4 saat bulunmaktadır. Her saat başında çalan çanlar şehrin her tarafından duyulacak şekildedir. Saatlerin 4 ayar topuzunun 250 kilogram olduğu söylenmektedir. Kuledeki saatler kule ile aynı yaştadır” diye konuştu.