Vali Mehmet Ali Özkan, “Aziz milletimizin dünyaya nakşettiği benzeri görülmemiş istiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İnşallah sizler büyüdüğünüzde bu makamları sizlere verip emanetinin de emin ellerde olduğunu bilip yolumuza devam edeceğiz. Türk milletinin çocuklarının genç fidanların ve bütün dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vesileyle bu günlerimizde emeği olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu günlerimizde emeği olan gerek aklı, ilmi ve bedeni ile ülkesine hizmet veren bütün vatan erlerini selamlıyorum. Hem ülkemizin hem Türk milletinin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlu olsun ” şeklinde konuştu.

Valilik makamını devralan Zeynep Yaren Gönül, “Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920’de millet egemenliğini hakim kılmak adına Türkiye Büyük Millet Meclisini açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Bu ülkede rahat bir şekilde yaşamayı sağlayan başta Ulu Önder gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm Dünya çocuklarına armağan etmiştir. 7 Ekim'den beri büyük bir zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimiz bu bayramın heyecanını yaşayamıyorlar. Bu acı olay en biz çocukların yüreğini sızlatıyor çünkü hiçbir çocuk bu durumu hak etmiyor. En kısa sürede hak ettikleri özürlüğe kavuşmalarını diliyorum. Son zamanlarda artan çevre kirliliği ve bunun nedeni olan sorunlar dikkate almalıyız. Biz bugünün çocukları geleceği ümidi olarak temiz bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu konuda gerekli adımların atılmasını diliyorum. İnsanların çevre kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi atılacak büyük adımlardan biri olacaktır. Bizleri makamında ağırlayan Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan’a tüm Yozgat çocukları adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Egemen Ar ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. Yıldönümü ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. 23 Nisan ülkemizde ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize rahmet diliyorum minnet ve şükranla anıyorum. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın 104. Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.