1908 yılında Tevfik Zade Ahmet Bey'in belediye başkanlığı döneminde inşa edilen ve şehrin merkezinde yer alan Tarihi Saat Kulesi, 116 yıldır şehre karakter katan bir yapı olarak öne çıkıyor. Ancak son 3 yıldır bakımsızlık nedeniyle sessizliğe bürünen bu sembol, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın verdiği talimatla tekrar hayata döndü.

Belediye Başkanı Arslan'ın direktifiyle, Yozgat'ın 50 yıllık esnaflarından Katlan Elektronik'in sahibi Sinan Katlan'a bakım görevi verildi.

Katlan, yapılan çalışmaları ve bundan sonra yaşanacakları şu şekilde anlattı: "Saat Kulesi uzun süredir bakımsızlık sebebiyle çalmıyordu. Başkanımızın talebi üzerine gerekli bakımı gerçekleştirdik. Artık haftalık periyodik bakımları da biz üstleneceğiz. Bu sayede kule, artık sürekli olarak çalacak."

Her hafta düzenli bakımın yapılacağını vurgulayan Katlan, "3 yıldır sessiz kalan Saat Kulesi, her saat başı çalacak şekilde ayarlandı. Bu, kuleye tekrar hayat veren bir adım. Ayrıca, kuleye 4 cepheden bakabilen 4 adet saat monte edildi. Bu sayede kule, şehrin her noktasından duyulacak şekilde tasarlandı" dedi.

Saat Kulesi'nin mimarisine dair de bilgi veren Katlan, "Kulenin 7 katı ve ahşap kubbeli çatısı bulunuyor. Çanların asıldığı katın üstünde, her yöne bakan 4 adet saat yer alıyor. Kuleye giriş kuzey cephesinden sağlanıyor ve ahşap merdivenlerle çıkılıyor. Saatlerin bulunduğu katlarda ise küçük yuvarlak pencereler bulunuyor" şeklinde konuştu.

Tarihi Saat Kulesi'nin önemine dikkat çeken Katlan, "Bu kule eskiden zamanı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda yangınları da gözetliyordu. Şimdi ise şehrin sembolü olarak hizmet veriyor. Saat çanı, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında ve çevrede duyulacak şekilde tasarlanmış durumda. Kuledeki saatlerin, kule ile aynı yaşta olduğu düşünülüyor" şeklinde bilgi verdi.