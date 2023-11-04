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Yozgat Gençlik Merkezi tarafından ÇEDES projesi kapsamında gençlere çeşitli aktiviteler yaptırıldı.

Sakarya İlkokulu, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu ve Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencileri, gerçekleştirilen aktiviteler sayesinde keyifli bir gün geçirdi.

ÇEDES NEDİR?

ÇEDES (Çocuk Eğitim Destek Programı), öğrencileri "bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre" yetiştirmeyi amaçlayan bir protokolün adıdır. Proje, öğrencilere hem okul içinde hem de okul dışında çeşitli faaliyetler sunarak onların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ÇEDES PROJESİ KİMLERE SORUMLULUK YÜKLÜYOR?

ÇEDES projesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na belli sorumluluklar yüklemektedir. Bu kapsamda, projenin merkezleri arasında Diyanet Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri ve MEB'e bağlı resmi okullar yer almaktadır.

ÇEDES ETKİNLİKLERİ NEREDE GERÇEKLEŞİYOR?

Proje kapsamındaki etkinlikler, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onay vermesi halinde protokol taraflarınca sağlanan okul dışı mekanlarda da gerçekleştirilebilmektedir. Bu mekanlar, "ÇEDES Uygulama Mekânları" olarak adlandırılırken, hangi mekanların bu kapsamda kullanılabileceği konusunda belirli bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bu aktiviteler, gençlerin bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere duyarlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Proje, gençlerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.