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Son dönemlerde uyuz hastalığı vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Olcay Korkmazel, "Biz uyuzu her zaman görüyorduk, fakat son birkaç yıl içinde sayısında ciddi bir artış var. Adeta bir epidemiyi andırıyor." dedi.

Uyuz hastalığı, vücut teması ve eşya yoluyla kişiden kişiye bulaşan bir cilt hastalığıdır ve son günlerde Türkiye'de sıkça karşılaşılıyor. Özellikle yurtdışından gelen göçlerin artmasıyla Türkiye'de neredeyse bir salgın haline geldiği ifade ediliyor. Uyuz hastalığının teşhisi hasta beyanı ve muayene ile konulabiliyor. Bu hastalık, deri altında bulunan "Sarkopt" adlı parazitin neden olduğu bir kaşıntı hastalığıdır. Temas yoluyla bulaştığı için aile içi tedaviyle sona erdirilebilir.

Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Olcay Korkmazel, "Son zamanlarda karşılaştığımız uyuz vakalarındaki artış, adeta bir epidemiyi andırıyor." dedi. "Ülkemizin son yıllarda aldığı göç, uygun olmayan hijyen koşulları gibi nedenlerle uyuz vakalarının büyük ölçüde arttığını görüyoruz." diye ekledi.

Uyuz hastalığının geceleyin artan şiddetli kaşıntılarla kendini gösterdiğini belirten Korkmazel, "Bu, çok tipik bir bulgu. Genellikle hastalar gece yatarken şiddetli kaşıntı yaşarlar ve yataktan çıktıklarında kaşıntı azalır. Bu böcekler, sıcak ortamlarda ve özellikle gece uyurken deri altında hareketlenir ve kaşıntıya neden olur. Bu böceği genellikle çıplak gözle göremeyiz. Şüphelenilen vakalarda mikroskobik incelemeler yapılır veya klinik olarak tanı koyulur ve tedavi başlatılır. Ayrıca, çıkarılan giysilerin dezenfekte edilmesi, yüksek sıcaklıkta yıkanması ve bazen kızgın ütüden geçirilmesi gerekebilir." açıklamalarında bulundu. Korkmazel, uyuz hastalığının kişiden kişiye ve eşyalardan kişiye bulaşabileceğini hatırlatarak, kişisel ve çevresel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaşıntı şikayeti olan kişilerin bu durumu ciddiye almaları ve bir uzman hekime başvurmaları gerektiğini belirtti. Uzmanlar, son yıllarda uyuz hastalığına dikkat edilmesi gerektiğini ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.