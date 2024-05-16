Hastane randevularında yeni bir düzenleme olan Onaylı Randevu Sistemi hayata geçti. Artık hastalar, randevularını onaylamak için ertesi gün saat 20.00'ye kadar zamanları olacak. Bu süre zarfında onay vermeyen veya gelemeyeceğini bildirmeyenlerin randevuları otomatik olarak iptal edilecek. MHRS randevu onaylama süreci ve sistemden muafiyetler hakkında merak edilen detaylar şöyle:

Randevu tarihinden bir gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 çağrı merkezi üzerinden randevu iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

RANDEVU ONAYI VERMEYENLER İÇİN DURUM NE OLACAK?

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayanlar, sistem tarafından iptal edilecek. Randevusu onaylanmasına rağmen gitmeyenler, aynı branş için 15 gün süreyle yeni randevu alamayacaklar. Ancak, sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecekler. Randevusu üzerinde herhangi bir işlem yapılmayanlar, bir gün öncesinde saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek ve kişi tekrar randevu alabilecek veya sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

TÜM RANDEVULAR İÇİN ONAY ZORUNLU MU?

Üç gün veya daha sonrası için alınan tüm randevular için onay zorunluluğu bulunacak. Ancak, muayene tarihinden önceki iki gün içinde alınan randevular otomatik olarak onaylanmış olacak.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ'NDEN MUAFİYETLER

65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları, Onaylı Randevu Sistemi'nden muaf tutulacaklar. Bu grup hastalar her zaman randevu alabilecekler.