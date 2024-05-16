Borsa İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait gaz dağıtım şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım (İGDAŞ), halka arz edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım'ın (İGDAŞ) 10 milyar dolar değerleme ile halka arz edilme planlarını duyurdu.

İGDAŞ'ın halka arz planı ilk olarak 2010'lu yıllarda gündeme gelmiş fakat o zamanlar hayata geçirilememişti. Neslihan Vural, doğal gaz tarifelerinde artış olması durumunda İGDAŞ'ın değerlemesinin 10 milyar dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Ayrıca, İGDAŞ'taki İBB hisselerinin yüzde 90'ın üzerinde olan seviyeden yüzde 20'nin altına düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. 2022 yılında İGDAŞ, 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

Vural, İBB Meclisi'nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu hatırlatırken, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de bulunduğunu belirtti.