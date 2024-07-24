Dolar ve Euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.8687 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.8643 liradan, satış fiyatı ise 32.8732 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.7062 TL'den yapan euro şu anda 35.6951 TL alış ve 35.7174 TL satış fiyatına sahip.