Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile halka arz edildi. 3,6 milyon bireysel başvurunun yapıldığı bu süreçte, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Altınay Yönetim Kurulu Üyesi ve Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, TSKB ve Ziraat Yatırım yöneticileri de törende hazır bulundu.

Altınay Savunma Teknolojileri'nin halka arz sonuçları merakla bekleniyordu. 32 TL hisse fiyatıyla talep toplayan şirket, toplamda 58 milyon 832 bin 530 lot dağıtmayı hedefliyordu. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketin ülkenin savunma sistemlerinin yerlileştirilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti ve halka arz sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, halka arzın şirketin mevcut yatırımlarını güçlendireceğini ve gelecekteki projelere değer katacağını vurguladı. Altınay, halka arza gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yeni yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Halka arz sürecinde büyük bir talep gören Altınay Savunma Teknolojileri, toplam tahsisat tutarının 7 katı büyüklüğünde talep aldı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşirken, halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar TL oldu.

Altınay Savunma Teknolojileri, Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak kritik projelerin yükleniciliğini üstlenmektedir. Ayrıca, şirketin bağlı ortaklıkları olan DASAL Havacılık Teknolojileri ve TAAC Havacılık Teknolojileri, havacılık alanında önemli projelere imza atmaktadır.