Yurt dışından telefon getirenlerin içini burkacak yeni bir düzenleme getirildi. Detaylar haberimizde:

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlar için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Artık yurt dışından satın alınan telefonlara sınırlamalar getirildi ve gümrük vergisi ödenmiş olsa bile ikinci bir telefonun getirilmesine izin verilmeyecek.

Yolcuların yurtdışından getirdiği cep telefonları için yeni kurallar belirlendi. Artık yolcuların beraberinde getirdiği birden fazla cep telefonuna ek gümrük vergisi ödeyerek ülkeye giriş yapmaları yasaklandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yurtdışından gelen vatandaşların gümrük vergisi ödeyerek dahi ikinci bir telefon getirmelerine izin verilmeyecek. İkinci bir telefonla yakalanan yolcunun telefonuna gümrükte el konulacak ve yolcu tekrar yurtdışına çıktığında telefon kendisine iade edilecek.

3 AY BOYUNCA DEPOLARDA BEKLETİLECEK

Bu durumda olan cep telefonları ise 3 ay boyunca gümrük depolarında bekletilebilecekler. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun belirttiğine göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların getirdikleri telefonları 180 gün boyunca kullanma imkanı sağlayacak düzenleme 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirmişti.