Atılım Üniversitesi VeciLabs Araştırma Geliştirme Platformu, lise öğrencilerinin robotik kodlama becerilerini sergileme, takım çalışması ve problem çözme yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla 11-12 Mayıs’ta VEX Liseler Arası Robotik Yarışması düzenledi. Atılım Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı turnuvaya 15 okuldan katılan 15 takım, zafere ulaşmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Robotik faaliyetlerin liseli öğrencilere hitap ettiğini dile getiren VeciLabs Araştırma ve Geliştirme Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Can Emir, “VEX Robotics adı altında uluslararası bir yarışma gerçekleştiriyoruz. Burada takımlarımız kıyasıya bir şekilde mücadele ediyorlar. Takım çalışmasının önemini ve problem çözme yeteneklerini değerlendiriyorlar. Bunun sonucunda ödüllerimizle birlikte yurt dışı yarışmalarında fırsat bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Atılım Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Emir, “Takımlarımızın hepsi çok başarılılar. Geleceğin mühendisleri olacaklarına ve ülkemiz için çok faydalı öğrenciler olacaklarına eminiz” değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada takım çalışmasının öne çıkan en önemli özellik olduğunu vurgulayan Emir, “Burada bireysel olarak asla başarı kazanamayız. Takım olmanın önemi bu yarışmalar için çok önemli. Takım çalışmalarını çok iyi yaptıkları zaman ödül kazanıp yurt dışına gidebiliyorlar” dedi.