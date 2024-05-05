Derlenen bilgilere göre, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte istenmeyen mesajlar olarak nitelendirilen spamlar, çevrim içi hayatın bir parçası haline geldi.

Yozgat'ta artan spamlar, tarihsel süreçte sadece e-posta kutularına gelen mesajlar olmaktan çıkarak, zamanla SMS'ler, sosyal medya mesajları ve hatta telefon aramaları gibi farklı iletişim kanallarını da istila etmeye başladı.

Yozgatlı vatandaşların da şikâyetçi olduğu spam mesajlar o tarihten sonra daha karmaşık hale gelerek, bugün dolandırıcılık ve kimlik avı gibi daha ciddi tehditler için kullanılmaya devam ediyor. Özellikle günlük hayatta kullanılan cihazların internete daha bağımlı hale gelmesi ile spam saldırıların neden olduğu hasar kişiler, kurumlar ve devletler için tehdit edici boyutlara ulaştı.

SPAM MESAJLARA KARŞI NASIL TEDBİRLİ OLUNUR?

Uzmanlar, spam mesajlara karşı tedbir alınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.

En önemli tedbirlerden biri, bilinmeyen veya beklenmeyen göndericilerden gelen e-postalara veya mesajlara temkinli yaklaşmak. Bu e-postalar çeşitli ekler veya bağlantılar içeriyorsa açmamak önem taşıyor. Ayrıca e-postada tıklanabilir bir bağlantı varsa, fare bağlantının üzerine getirildiğinde bağlantının gerçek hedefi görülebiliyor.

Kişilerin e-posta aracılığıyla finansal bilgileri paylaşmaması önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, hiçbir resmi kurum veya şirketin kişisel veya finansal bilgileri e-posta veya mesaj yoluyla istemeyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, çok cömert teklifler veya resmi bir dil kullanmayan ve hatalar içeren e-postalar da genellikle dolandırıcılık belirtileri olarak dikkati çekiyor.

Uzmanlar güvenlik yazılımlarının da güncel tutulması konusunda uyarırken, e-posta sağlayıcısının spam filtrelerinin etkinleştirilmesi konusunda da hassas olunması gerektiğini belirtiyor.