Dünya genelinde bankacılık, hava yolu ulaşımı ve haberleşme ağlarından üst üste aksama bilgileri gelmeye başladı. Gelen bildirimlerle birlikte dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de "İnternet çöktü mü, siber saldırı mı var?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, İnternet çöktü mü? Siber saldırı mı var? İşte merak edilen ayrıntılar...

Küresel teknik sorunlar, havalimanları ve bankalarla birlikte merkez bankalarını da etkiledi. Norveç Merkez Bankası, işlemleri telefonla gerçekleştireceğini duyurdu.

Dünya genelinde Windows işletim sistemi ve CrowdStrike güvenlik uygulamasını kullanan cihaz ve kurumlarda yaşanan teknik sorunlar, merkez bankalarının işlemlerini de etkiledi. Bloomberg haber ajansı, teknik sorun nedeniyle Norveç Merkez Bankası'nın likidite işlemlerini e-posta ve telefon ile yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Küresel sistem arızası, başta havayolları ve bankacılık sektörü olmak üzere, dünya genelinde işlemlerde aksamalara neden oldu. BTK, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" dedi.

Arıza nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede uçuş iptalleri yaşanırken, bankacılık işlemlerinde de sorunlar yaşanıyor.

BAKAN URALOĞLU: SİBER SALDIRI DEĞİL

Dünyada yaşanan sistem krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bunun bir siber saldırı olmadığını kaydetti. Zarara uğrayan kurumlarla iletişime geçildiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç saat içinde sistem vatandaşı etkileyen durumdan çıkartılmış olur. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir."