Bilindiği üzere, No Way Home filmi sonrasında ortaya çıkan iddialar, Sony'nin oyuncuları ikna etme çabalarıyla daha da güçlenmişti. Bu uzun süredir devam eden spekülasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Sony, 2000'li yılların başında Toby Maguire ile ve sonrasında Andrew Garfield ile çekilen iki Amazing Spider-Man filmiyle adından söz ettirmişti. Ardından, Marvel ile yapılan bir anlaşma ile Örümcek Adam haklarını elinde bulunduran şirket, Venom, Kraven ve Madam Web gibi karakterlerle kendi Örümcek Adam evrenini oluşturmaya devam etti.

Bugünkü iddiaların kaynağı, daha önce birçok doğru tahminde bulunan Daniel Ritchman'dan geldi. Ritchman, Sony'nin Maguire ve Garfield'ı kendi Spider Evreni'ne dahil etmek için çaba sarf ettiğini belirtti. Dahası, bu iddialar, Sony'nin Marvel'dan bağımsız bir çoklu evren oluşturma arzusunu da gösteriyor.

Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın Örümcek Adam olarak beyazperdeye dönmesi, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Eve Dönüş Yok filmiyle yakalanan büyük başarı ve oluşturduğu heyecan, bu sevilen karakterlerin yer aldığı yeni filmlerin, Sony'nin oluşturmaya çalıştığı evrene büyük katkı sağlayacağının bir işareti olarak değerlendiriliyor.