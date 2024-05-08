Yeni nesil ödeme platformu olan Payfix'te yaşanan SMS sorunu, birçok kullanıcı tarafından dile getiriliyor.

Bu sorun, kullanıcıların "Payfix çöktü mü?" ve "Payfix'te sorun mu var?" gibi sorularla arama motorlarına yöneldiğini gösteriyor.

Kullanıcılar, mobil dijital ödeme hesabı olan Payfix üzerinden para çekme işlemlerinde zorluklar yaşadıklarını ve kayıtlı bankalarına çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildiriyor.

Payfix yetkilileri konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Değerli Kullanıcılarımız, Bazı bankalarımızda otomasyon kaynaklı gecikme yaşanmakta olup, en kısa sürede tüm bankalar normal akışına dönecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdiler. Bu açıklama, kullanıcıların yaşadığı sorunun geçici olduğunu ve teknik bir aksaklık olduğunu ortaya koymaktadır.