Lila Kağıt'ın halka arz süreci tamamlandı ve bireysel yatırımcılara tahsis edilen lot miktarı da belirlendi. Yatırımcılar, Lila Kağıt'ın halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Şirket, halka arz yoluyla mevcut sermayesini 500.000.000 TL'den 590.000.000 TL'ye çıkaracak ve ayrıca mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların satışıyla toplamda 120.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edildi.

Lila Kağıt'ın halka arz sonuçları açıklandı. Şirket, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep topladı ve sonuçlar netleşti. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,5 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,1 katı talep toplandı. Bu doğrultuda Lila Kağıt, 24-25 lot (897.36 - 934.75 TL aralığında) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.

Lila Kağıt'ın borsada işlem görmeye başlayacağı tarih de belli oldu. Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. "LİLAK" koduyla 9 Mayıs Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Lila Kağıt'ın halka arz sahipleri arasında 11 ortak bulunmaktadır. Şirketin paylarının dağılımı ise şu şekildedir:

Orhan Öğücü: %17,24

Celal Öğücü: %10,78

Aydın Öğücü: %13,33

Hatice Öğücü: %10,32

Burcu Öğücü Giritli: %8,90

Alp Öğücü: %7,26

Duygu Öğücü: %6,90

Huriye Öğücü: %6,52

Nuray Darıcı: %5,58

Murat Öğücü: %5,09

İrem Öğücü Öngen: %5,06