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Kısa süre önce birinci etap çalışmaları tamamlanan Akdağmadeni Kadıpınarı Tabiat Parkı’nın ilk misafirleri ilçede görev yapan öğretmenler oldu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kadıpınarı Tabiat Parkı Sosyal Tesisleri'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Başkan Yalçın, “Eğitim bir milletin can damarıdır şiarıyla, Akdağmadeni Belediyesi olarak bizler de eğitim ve öğretim çalışmalarında her zaman öğretmenlerimizin yanında olduk. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘Eğitim Buluşmaları’ programında değerli öğretmenlerimizle bir aradayız. Davetimizi kırmayarak burada olan, insan yetiştirmek gibi kadim bir mesleği icra eden değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.