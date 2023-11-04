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Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Çiftin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere ise el konuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı.

13 ARAÇ EMNİYETTE SERGİLENDİ

Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. El konulan 13 araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Soruşturma tamamlanana kadar el konulan araçların Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Dün akşam saat 17.20’de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45’te tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EMNİYET İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat sorgu boyunca ağladığı bilgisine ulaşılırken ikamet değişikliğiyle ilgili soruya, “Çocukların okulu için yaptık" dediği ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Polat çifti, aylık gelir sorusuna 150 - 200 bin lira geliri olduğunu ifade ederken, Engin Polat üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi.

Avukat Ahmet Gün, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’

ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ve Alper Kürşat Polat ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve

‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.