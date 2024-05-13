Yozgat ve çevresinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın (KKKAH) en riskli olduğu dönem Nisan ve Ekim ayları arası olarak belirlendi.

Bu konuda açıklama yapan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, bölgede sıkça karşılaşılan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen hastalığın kene kaynaklı olduğunu ve mevsimsel bir seyir izlediğini belirtti.

Yozgat bölgesinde KKKAH, özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında yüksek risk taşımaktadır. Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna'nın ifadesine göre, 2002 yılında Türkiye'de ilk kez Yozgat’ta tespit edilen bu hastalık, geniş bir coğrafyada etkili olmaktadır.

KKKAH, Hyalomma cinsi kenelerin taşıdığı bir virüs nedeniyle ortaya çıkan, ateş, kanama ve karaciğer fonksiyon bozuklukları ile karakterize akut bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın mevsimsel özellikler gösterdiğini ve özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında daha sık görüldüğünü vurgulayan Büyüktuna, bu dönemlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanları ve hayvancılıkla uğraşanların risk grubunda olduğunu vurgulayan Büyüktuna, hastalığın bulaşma yollarını ve belirtilerini detaylıca açıkladı. Hastalığın tedavi yöntemlerine de değinen Büyüktuna, korunma ve izolasyon önlemlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine uygun davranılması gerektiğini belirtti.