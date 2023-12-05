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Yaşlılık aylığı alan ve aynı zamanda çalışmaya devam eden 1,5 milyondan fazla SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren kötü bir haber var. Çalışan emeklilerin maaşlarından yapılan kesinti tutarı belirlendi ve emeklilerin gelirleri bu kesintilerden etkilenecek.

Genel asgari ücrete göre maaş alan emekliler, işçi ve işveren paylarının toplamını ödemekle yükümlü. İşçi payı olarak bin 6 TL ödenirken, işverenler emekli personeli için 3 bin 18 TL yatırıyor. Bu durumda, SGK'ya toplamda 3 bin 286 TL ödeme yapılıyor. Bu tutar, emeklinin maaşından kesilerek net maaşına yansıyor.

Alınan bilgilere göre, örneğin asgari ücret alan bir emekli, maaşından bin 6 TL işçi payı ve 2 bin 12 TL işveren payı olmak üzere toplamda 3 bin 286 TL kesinti ile karşılaşıyor. Bu durumda, emeklinin net maaşı 4 bin 254 TL'den bin 68 TL'ye düşüyor.

Çalışan emeklileri etkileyen diğer faktörler arasında, kamuda 4A kapsamında çalışmanın maaşları etkilediği, SGK'ya ödenen sosyal güvenlik destek priminin gelire göre değiştiği ve çalışan emeklilerin ikramiyelerini devam ettikleri sürece alabildikleri yer alıyor.

Çalışan emeklilerin maaşlarından yapılan 3 bin 286 TL'lik kesinti, gelirlerinde önemli bir düşüşe neden oluyor. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, emekli maaşlarından yapılan diğer kesintiler de muayene, ilaç ve sağlık hizmetleri üzerinden gerçekleşiyor; bazı durumlarda ise icra yoluyla haciz işlemleri nedeniyle maaşlardan yüzde 25'e varan oranda kesinti yapılabiliyor.