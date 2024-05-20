Yozgat Valiliği tarafından trafikte araç kullanımı, kadına şiddet ve 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz aranması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Valilik tarafından trafikte araç kullanımı konusunda, “Değerli yol kullanıcıları, trafikte seyir halindeyken; motosikletin de bir araç olduğunu, bu yolda hep birlikte olduğumuzu ve trafikte birbirimize saygının, hayata saygı olduğunu lütfen unutmayın” açıklamasında bulunuldu.

Tek tuşla şiddetin karşısında olunabileceğinden bahsedilen açıklamada, “‘KADES’ kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına sunulmuş, acil durumlarda ilk akla gelecek resmi acil müdahale uygulamasıdır. Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indirebilirsiniz” denildi.

Açıklamada acil durumlar için tek numaranın “112” olduğu hatırlatılırken, “1️1️2️ Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul etmeyelim! Sadece acil durumlarda arayalım! Tüm acil durumlar için tek numara 112, unutmayalım! 112 hayat kurtarır” ifadelerine yer verildi.

KADES NEDİR?

Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.