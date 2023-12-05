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Artan kuduz vakaları nedeniyle çalışmalarını üst seviyeye çıkaran Saraykent Belediyesi ilçede sokak hayvanlarına yönelik aşılama çalışması başlattı. Belediyenin anlaşmalı olduğu Veteriner Hekim Fatih Tosun kontrollü şekilde köpekleri yakalayarak kuduz ve uyuz aşısı yapıyor. Aşısı yapılan köpekler tekrar bulundukları alana bırakılıyor.

Yapılan çalışmalardan dolayı belediye personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Öçal, “Belediye personelimiz ve anlaşmalı olduğumuz Veteriner Hekim Fatih Tosun tarafından ilçemizde bulunan sokak hayvanlarımıza uyuz ve kuduz aşısı yapılıyor. Yapılan aşılama çalışmalarımızda hayvanlarımıza kesinlikle hiçbir zarar vermiyoruz. Aşılama yapıldıktan sonra sokak hayvanlarımız tekrardan yaşam alanlarına bırakılıyor” şeklinde konuştu.