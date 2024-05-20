Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren online proje başvuru süresi 22 Mayıs’a uzatıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Online proje başvuru süresi uzatıldı.

TKDK’dan yapılan açıklamada, “IPARD III Programı - 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “M3-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri” için projelerin online başvuru süresi 22 Mayıs 2024 saat 21.00’e kadar uzatıldı. Başvurular, onlinebasvuru.tkdk.gov.tr sitesinden yapılıyor. Bu kapsamda 22 Mayıs 2024 günü saat 21.00’e kadar yapılacak online başvuruların ardından, başvuru çıktıları ve istenen diğer belgelerin 10 Haziran 2024 günü saat 18.00’e kadar yatırımın uygulanacağı yerdeki TKDK İl Koordinatörlüğüne veya İl İrtibat Ofisine teslim edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.