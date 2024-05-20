Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2022 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'ın ailesini makamında misafir etti.

Vali Özkan, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, devletin tüm kurum ve imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Vali Özkan, "Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak, ve ezan uğruna fedakarca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.