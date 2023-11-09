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Yozgat’ta çiçekçilerde 10 Kasım hazırlıkları sürerken, bir çiçek, hem adı hem de özelliği bakımından vatandaşlardan ilgi görüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım’ın 85. yıl anma törenlerine kısa süre kalırken, çiçekçi esnafında sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Çiçekçilerde yapılan 10 Kasım hazırlıklarında bir çiçek, adı ve özelliği ile öne çıkıyor. Bitki literatüründe ‘Ponsetya’ ismiyle bilinen Atatürk Çiçeği, özellikle kasım ayının gelmesiyle birlikte esnafın en çok satış yaptığı bitki olarak dikkat çekiyor.

Bu çiçeğin ilginç özelliğini ifade eden esnaf, bütün yıl yapraklarının yeşil olan çiçeğin kasım ayında kırmızı yaprağa döndüğünü söyledi.

“HERKES BU ÇİÇEĞE BAKAMAZ”

Yozgat’ta yıllardır çiçekçilik işi ile uğraşan Şevval Çiçek işletme sahibi Ömer Yalçınsoy, Atatürk Çiçeğinin bakımının zor ve hassas bir bitki olduğunu belirtirken, yaprağındaki ilginç renk değişiminden bahsetti.

Yalçınsoy, “Bu çiçek sadece bu aylarda kızarıyor. Bu çiçeğin diğer adı Ponsetya. Çok su ister, karanlıkta kızarır. Bakımı için biraz su istiyor. Herkes bu çiçeğe bakamaz, bakımı zor bir çiçek. Dokunulmayı fazla sevmeyen bir çiçek, çok çıtkırıldım, hassas bir bitkidir. Mümkünse bu çiçeğin toprağını değiştirilmesini istemiyoruz. Toprak değiştirince çiçek köküne güç verir ve kendi formunu kaybeder. Normalde bütün yıl yaprakları yeşil sadece kasım ayında kızarıyor. Bu aylarda da en çok satılan bu Atatürk çiçeği. Fiyatı 250 lira ile 300 lira arasında değişiyor” diye konuştu.