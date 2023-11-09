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Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs başvurularının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, toplamda 24 bin 148 öğrenci aylık 750 TL burs almaya hak kazandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, burs başvuru sonuçlarının Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden erişime açıldığı belirtildi.

Bu sonuçlara göre, 15 bin 852 öğrenciye daha önce burs verilirken, yeni başvurular sonucunda 24 bin 148 öğrencinin daha burs almaya hak kazandığı kaydedildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs programı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl eğitim gören öğrencilere burs ve eğitim yardımı sağlama amacı taşımaktadır. Burs ve eğitim yardımı başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihler arasında kabul edilmektedir.

Ayrıca, Ortaöğrenim Eğitim Yardımı, Türkiye'de örgün eğitim veren ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yöneliktir. Bu yardıma başvurabilmek için öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Türkiye'de örgün eğitim veren ortaokul veya lisede öğrenim görmeleri ve ailenin toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekmektedir. Bu destek programı, öğrencilere eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.