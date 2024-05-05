Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, belediye ekiplerinin yaptığı bazı çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak bilgi verdi.

Belediye Başkanı Arslan, Seyyid Mulla Osman (Hz.) Türbesi ile bazı park ve bahçelerde gerekli temizlik çalışmalarının belediye saha ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kale Mahallesinde arızası bulunan elektrik direklerinin bakım ve onarımının da yapıldığını söyleyen Arslan, “Seyyid Mulla Osman (Hz.) Türbesi ile bazı park ve bahçelerde gerekli temizlik çalışması belediye saha ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş, Kale Mahalle’mizde arızası bulunan elektrik direklerinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Görmüş olduğunuz benzer olumsuzlukları belediyemizin yetkili birimlerine bildirerek Yerköy’ümüzün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.