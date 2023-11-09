Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde "Öğretmenler Odası Buluşmaları" sırasında öğretmenlerle bir araya geldi ve ek ders ücretleri konusuna değindi. Bakan Tekin, Maliye ile görüşmelerin devam ettiğini ve ek ders ücretlerini artırmak için taleplerde bulunduklarını açıkladı.

Ancak, ek ders ücretlerinin ne kadar artacağı konusunda hala net bir bilgi bulunmuyor. Kulislere göre, Bakan Tekin'in talebi ciddi bir zam içeriyor, ancak mali koşulların bu talebi engellediği belirtiliyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in olumlu yaklaşması durumunda, ek ders ücretlerine yüzde 20 ile 30 arasında bir zam yapılabilir.

Bu zam kararı, Mart ayı seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor, ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılına da ertelenebilir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, öğretmenlerin alım gücünü artırmak için ciddi çaba harcadığı ve bu amaçla önceki bakanlardan daha fazla girişimde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Öğretmenler için daha iyi bir maaş ve çalışma koşulları sağlama amacıyla çaba harcandığı ifade ediliyor.