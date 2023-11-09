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La Nina kışı veya El Nino soğukları olarak bilinen soğuk hava dalgaları, zaman zaman Türkiye'yi etkileyen bir olgu. La Nina döneminde alize rüzgarları kıyılardaki sıcak su akıntılarını ittikçe soğuk sular açığa çıkar ve Türkiye üzerinde de etkilerini hissettirir. İşte, La Nina kışının etkisi ve ne zaman yaşanacağı hakkında ayrıntılar.

El Nino'ya göre daha soğuk olan La Nina soğukları, ülkemizi de etkisi altına alması bekleniyor. La Nina, özellikle Pasifik Okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımıdır. Türkiye'ye doğrudan etkisi olmasa da, bu fenomenin dolaylı etkilerini yaşarız.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, İspanyolca'da "kız" anlamına gelir. La Nina soğukları ise El Nino'nun karşıtı olan okyanus ve atmosfer fenomenidir. Pasifik Okyanusu üzerinde etkili olan bu hava akımı, pasifik bölgesindeki basınç sistemlerini etkiler. Türkiye'ye doğrudan etkisi olmasa da, Pasifik bölgesindeki basınç sistemlerinin etkilenmesi, Türkiye'yi de etkileyebilir.

La Nina'nın güçlenmesi ile dünya soğuma eğilimine girer ve kutuplardaki buzulların miktarı artar. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru yönlendirilirken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğur.

Meteoroloji verilerine göre, ülkemizde Kasım ayının başlarına doğru dondurucu soğuklar yaşanması bekleniyor ve bu durumun La Nina etkisi ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.

La Nina kışı, soğuk hava dalgaları ve iklim değişiklikleri ile ilgili bilincimizi artırırken, hava koşullarına karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bilinçli sürücüler ve vatandaşlar için hava durumu güncellemelerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.