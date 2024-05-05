Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve Türkiye geneli tüm okul kademelerini kapsayan "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi, Yozgat’ta da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bir projedir. Bu projenin amacı, öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini sağlamaktır. Proje, 2023 yılında başlatılmış ve tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Proje kapsamında, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin aşağıdaki kazanımlar elde etmesi hedeflenmektedir. Proje, öğrencilerin dil bilincini geliştirmeye ve Türkçe’yi daha iyi kullanmalarına katkı sağlaması bakımından önemli bir projedir. Öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.