Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 1-31 Mayıs Yoğun Bakım Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklama yaptı.

Dr. Şahin, yoğun bakım ünitesi sağlık sorunu kritik düzeyde olan ve yakından takip edilmesi gereken hastaların takip, tetkik ve tedavi hizmeti gördükleri yataklı servis olduğunu söyledi.

Yoğun bakım üniteleri aniden genel durumu bozulan veya takibinde sağlık durumu hızla kötüleşen hastalara erken ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek üzere teçhizatlandırıldığını belirten Dr. Şahin şunları söyledi: “Bunun için gerektiğinde böbreği çalışmayan hasta için böbrek olan hemodiyaliz, zehirlenmelerde kan değişimi yapan cihazlar, akciğer problemi olan hastalarda nefes olan solunum makineleri (ventilatör) gibi gelişmiş destek sistemleri kullanılır. Hastaların takibinde her kalp atımının, aldığı her soluğun anlık olarak izlendiği ileri monitorizasyon teknikleri kullanılır. Hastaların yoğun bakım gerektiren hastalık durumlarının tedavisi dışında, bu ünitelerde beslenmeleri, özbakımları da sağlanır, rehabilitasyonlarına başlanır. Kronik hastalık durumlarına yönelik tedavi planlamaları yapılır. Yoğun bakım ekipleri, aynı zamanda ünite dışındaki birçok hastaya da, danışıldığında destek hizmeti sunar. Hastaların kritik durumları göz önüne alınarak sağlık hizmetlerinin en verimli şekilde sürdürülmesi, enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi gibi hedeflere yönelik olarak yoğun bakım üniteleri ciddi tedbirler alarak yönetilir. Bu yüzden yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören yakınlarınızı ziyaret esnasında; yakınlarınızın ve diğer hastaların sağlığını riske atmamak için, ziyaret süresi boyunca sağlık personeli tarafından yapılan yönlendirmelere ve belirtilen kurallara uygun biçimde hareket etmek gerekir. Yoğun bakım ünitelerinde, hayati risk taşıyan hastalar ve onların hayata tutunmaları için ellerinden gelenin en iyisini yapan yoğun bakım ekipleri 7 gün 24 saat hastaları kesintisiz olarak özveri ile takip eder ve hastaların yaşam fonksiyonları desteklenir. ‘Yoğun Bakım Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilen mayıs ayında bu alanda farkındalığı arttırmak ve sağlık çalışanlarına destek vermek amaçlanmıştır.”