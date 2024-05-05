Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, hastanede göreve yeni başlayan sağlık personellerine uyum ve koordinasyon eğitimi verildiğini açıkladı.

Dr. Demir, eğitimin Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan başkanlığında, kalite yönetimi direktörlüğü, enfeksiyon birimi, eğitim birimi ve otomasyon sistemleri birimi tarafından organize edildiğini belirtti.

Dr. Demir, şunları söyledi: “Hastanemize yeni başlayan sağlık personellerimizin hastanemiz ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, uyum sağlamalarını ve en önemlisi de hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz. Bu eğitimle yeni personellerimiz, hastanemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi edindi. Ayrıca, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrol, etik ve yasal konular, hasta hakları, iletişim ve sunum becerileri gibi konularda da eğitim aldılar.”

Dr. Demir, yeni personellerin eğitime katılımından ve gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “Hastanemize yeni katılan tüm sağlık personellerimize hoş geldin diyoruz. Onların bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanarak hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetlerini sunmaya devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.