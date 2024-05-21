TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral Yozgat'a geldi! TRT Haber Yayın Editörü Burcu Oral Yozgat'a geldi!

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Yenifakılı Fehimli köyü taşkın kontrol işinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları Yerinde Inceledi3

Şahin, DSİ Bölge Müdür Yardımcıları Ersin Yaşlı, Mehmet Necati Ercan ve ilgili şube müdürleri eşliğinde Yenifakılı Fehimli köyü taşkın kontrol işinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmaları Yerinde Inceledi2

Bölge Müdürü Rahmi Şahin yaptığı açıklamada, “İş kapsamımda 566 metre taşkın kanalı ve 7 adet menfez imalatı yapılarak 1 köy taşkın zararlarından korunacak” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir