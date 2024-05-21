Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Yenifakılı Fehimli köyü taşkın kontrol işinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Şahin, DSİ Bölge Müdür Yardımcıları Ersin Yaşlı, Mehmet Necati Ercan ve ilgili şube müdürleri eşliğinde Yenifakılı Fehimli köyü taşkın kontrol işinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Bölge Müdürü Rahmi Şahin yaptığı açıklamada, “İş kapsamımda 566 metre taşkın kanalı ve 7 adet menfez imalatı yapılarak 1 köy taşkın zararlarından korunacak” ifadelerini kullandı.