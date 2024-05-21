ARGE proje pazarı kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya ilk etapta 305 başvuru yapıldı. Projelerden 251 tanesi ön değerlendirmeyi geçmeyi başardı 156’sı ise sunuma kabul edildi. Mühendislik ve Temel Bilimler, Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri, Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri ve Girişimcilik olmak üzere 4 farklı kategoride yarışan projelerden ilk 3’e giren akademisyen ve öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Mühendislik ve Temel Bilimler alanında akademisyen kategorisinde birincilik ödülünü Fırat Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cevdet Emin Ekinci, ikincilik ödülünü Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Coşkun Cengiz, üçüncülük ödülünü ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Soylak aldı. Bu kategoride dereceye giren akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

Mühendislik ve Temel Bilimler alanında öğrenci kategorisinde ise birincilik ödülünü Kayseri Üniversitesinden Meryem Betül Kara, ikincilik ödülünü Sakarya Üniversitesinden Furkan Enes Çiçek, üçüncülük ödülünü Kayseri Üniversitesinden Muhammed Emin Gücenir aldı. Bu kategoride dereceye giren öğrencilere ödüllerini AÜB Dönem Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun takdim etti.

Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri alanında akademisyen kategorisinde birincilik ödülünü Hitit Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, ikincilik ödülünü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Arş. Gör. Hakkı Halil Babacan, üçüncülük ödülünü Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Ada aldı. Bu kategoride dereceye giren akademisyenlere ödüllerini Rektör Prof. Dr. Akın Levent takdim etti.

Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri alanında öğrenci kategorisinde birincilik ödülünü Erciyes Üniversitesinden Derya Ertaş, ikincilik ödülünü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Begün Dönmez, üçüncülük ödülünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Berkan Yıldırım aldı. Bu kategoride dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil takdim etti.

Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri alanında akademisyen kategorisinde birincilik ödülünü Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, ikincilik ödülünü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Yaşar Akça, üçüncülük ödülünü ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Doç. Dr. Halil İbrahim Öztürk aldı. Bu alanda dereceye girmeye hak kazanan akademisyenlere ödüllerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar takdim etti.

Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri alanında öğrenci kategorisinde birincilik ödülünü Yozgat Bozok Üniversitesinden Cebrail Yıldırım, ikincilik ödülünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Mehmet Barış Kolakan, üçüncülük ödülünü ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Erkan Şenyurt aldı. Bu dalda dereceye giren öğrencilere hediyelerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz takdim etti.

Girişimcilik kategorisinde ise birincilik ödülü Esen Atabeyli Çağlık’a verildi. Çağlık’a ödülünü Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen takdim etti. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.