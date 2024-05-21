Türk Sağlık Sen Sendikası tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak kamu işçilerinin memurların amiri konumunda yıllık izin ve nöbet listesinin hazırlanması gibi görevlerle görevlendirilmelerinin iptali istendi.

Sendikanın başvurusunda mevzuatta yer alan düzenlemelerle yüksek yargı kararları hatırlatılarak devlet memurlarının yürüttüğü görevlerle ilgili amirlik yetkisi bulunan görevlere işçi statüsündeki personelin atanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Başvuruda Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda işçilerin, kurum içerisinde 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (A) ve (B) bendi uyarınca çalışan kadrolu ve sözleşmeli memurların amiri olarak görevlendirilmemeleri konusunda Yozgat dahil 81 ilde Sağlık Müdürlüklerine talimat verilmesi istendi.