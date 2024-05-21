Yozgatlı genç yazar Yağmur Karacan'ın Mart ayında Timaş Yayınları tarafından yayımlanan "Onun Gibi Yaşamaya Var Mısın" adlı kitabı için özel bir lansman ve imza günü düzenlendi. Lansmana, genç yazarı desteklemek amacıyla hemşehri meslektaşları Gülnaz Eliaçık Yıldız, Naciye Kaya ve Fatma Zehra Aydemir de katıldılar.

Karacan, katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuklarıyla keyifli bir zaman geçirdi ve elliden fazla kitabı imzaladı. Lansmanda, Yozgat'ta benzer etkinliklerin gerçekleşmesini umduğunu belirten genç yazar, kitap tutkunlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

"ÜRETMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Lansman sonrası açıklama yapan genç yazar Karacan, "25 yaşındayım ve Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 'Yankı Süper Kahraman Olmak İstiyor' adlı başka bir kitabım daha bulunmakta. Bu kitaptaki temel amacım, İslam'ın yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu, karakterin başına gelen maceralar aracılığıyla göstermekti. Mesajlarımı, YouTube fenomeni ve sporcu bir karakter üzerinden iletmeyi tercih ettim. Böylece hem çocuklarla daha yakın bir iletişim kurmayı hem de onları spor yapmaya teşvik etmeyi amaçladım. Çocuklar için üretmeye devam etmek istiyorum ve bu yılın sonunda yeni bir kitabımın yayımlanmasını planlıyorum" şeklinde konuştu.

Karacan, kitabıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Tarık, hem yerinde duramayan bir YouTuber hem de basketbol takımının kaptanıdır. Ancak bir gün, işler beklemediği şekilde gitmeye başlar. Neyse ki, hayal bile edemeyeceği bir gelişme yaşanır ve hayranı olduğu bir basketbolcu, yaşadığı bölgeye taşınır. Kendini, Peygamberimiz gibi yaşamaya davet eden bir meydan okumayla karşı karşıya kalan Tarık, bu zorluğun üstesinden nasıl gelecek?"