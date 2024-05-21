Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, Saray köyünde devam eden dikiş ve nakış kursunun sergi hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Tan, yaptığı açıklamada, “Saray köyünde kurumumuz bünyesinde devam eden dikiş ve nakış kursumuzun sergi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Kursiyerlerin büyük bir özveri ve heyecanla sergi için hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Tan, serginin büyük ilgi göreceğini umduklarını ifade etti.

Halk Eğitimi Merkezlerinin, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli kurslar düzenlediğini hatırlatan Tan, dikiş ve nakış kursunun da bu kapsamda önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Kursa katılan kadınların hem sosyal hayata daha aktif bir şekilde katıldığını hem de el emeklerini sergileme fırsatı bulduğunu belirtti.