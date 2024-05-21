Yozgat Bozok Üniversitesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Nasuh Akar’ı Anma Programı düzenlendi.

Serbest güreş stilinde kilosunda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ilk Milli sporcu olan Nasuh Akar vefatının 40. yılında, adına düzenlenen panelle anıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları Mahmut Demir ve Ahmet Ayık, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Zengin, Nasuh Akar’ın kızı ve oğlu Aysel Akar ve İsmail Akar, fakülte dekanları ve öğrenciler katıldı.

Anma programının açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü konuşmasında Milli Güreşçi Nasuh Akar’ın Yozgat’ın yetiştirdiği nadide sporculardan biri olduğuna dikkat çekerek 1946 Stokholm, 1949 İstanbul Avrupa Şampiyonalarında, 1948 Londra Olimpiyatları’nda ve 1951 Helsinki Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ettiği bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Güçlü konuşmasında, “Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonları gibi sayısız başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandıran merhum Nasuh Akar’ı gençlerimize tanıtmayı amaçladık. Ata sporumuz güreşle kazandığı sportif başarılarının yanı sıra rol model olarak hayatı kişiliği ve bilinmeyen yönlerini düzenlenen bu panel aracılığıyla öğreneceğiz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Nasuh Akar’ın bu milletin vedaı iftarı olduğunu belirterek ona olan vefa borcunu düzenlenen bu panelle bir nebze ödemek istediklerini dile getirdi.

Bu ülkenin geleceği gençlere seslenen Prof. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında, “Sizler de birer Nasuh Akar, Mahmut Demir, Nuri Zengin ve Rıza Kayaalp olabilirsiniz. Sizlerde bu aziz milletin birer onur ve gurur kaynağı olabilirsiniz. O maya ve şuur sizlerde mevcut” ifadelerine yer verdi.

Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü’nün yaptığı panelde Milli Güreşçi Nasuh Akar’ın başarıları, hayat hikayesi ve anıları anlatıldı.

Panelin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz katılımcı panelistlere günün anısına hediye takdiminde bulundu.